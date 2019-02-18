У пожежі на Чернігівщині загинули троє дітей



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Пожежа сталася в приватному житловому будинку



Фото: mns.gov.ua

Пожежа сталась ввечері 17 лютого

Троє дітей загинули у результаті пожежі у приватному будинку в селі Дягова на Чернігівщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«17 лютого о 20 год. 05 хв. у с. Дягова Менського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє дітей (2015, 2016 та 2017 р.н.). О 22 год. 10 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області.

Також нагадаємо, що напередодні одеському краєзнавцю спалили машину. Пожежа сталася в безпосередній близькості від будинку історика. Його самого в момент надзвичайної події там не було, зате була його сім'я з маленькими дітьми. На питання журналістів про можливі мотиви підпалу Олександр Бабич відповів: «Це не особисті і не бізнес-конфлікти. У мене їх не було давно. Хтось, кому не подобається моя громадська діяльність».