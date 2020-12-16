Шмигаль, на вихід! Нардеп від «Слуги народу» звинуватив главу уряду в покриванні корупції

Дубінський стверджує, що міністр Абрамовський «боровся зі шмигальовськими рішалами в лісовому господарстві»

Народний депутат з фракції Слуга народу» Олександр Дубінський звинуватив голову уряду Дениса Шмигаля у покриванні корупції.

На своїй сторінці у Facebook Дубінський написав, що «президент почув фракцію» і залишив на посаді міністр екології Романа Абрамовського, який «боровся зі шмигальовськими рішалами в лісовому господарстві».

«Тепер чекаємо наступного дії ─ звільнення злодія голови Державного агентства лісових ресурсів Кузьовича, а за ним і його патрона Шмигаля», ─ зазначив нардеп.

Як повідомлялося, 16 грудня Верховна Рада зняла з порядку денного пленарного засідання питання про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Абрамовський був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів 19 червня 2020 року. У 2015 році Абрамовський працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту довкілля.