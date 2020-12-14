Шмигаль приїхав на засідання фракції «Слуги народу»

Шмигаль з зі «слуги» планував ще раз поговорити про бюджет-2021

Голова уряду виступив перед фракцією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав на засідання фракції «Слуга народу». Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Максим Бужанський.

Бужанський написав, що Шмигаль виступив перед «слугами», але не уточнив тему виступу голови уряду.

Відзначимо, що сьогодні на засіданні фракції «слуги» планували ще раз поговорити про бюджет-2021.

Також, за словами нардепа Олександра Качури, крім проєкту бюджету, мають розглядатися такі законопроекти:

• №3087д - про Бюро економічної безпеки;

• №4470 - з приводу протидії корупції;

• №4471 - з приводу складання адмінпротоколів щодо суддів;

• №3760 - про інвестнянь;

• №3656 - з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників;

• №4065 - про інформацію, необхідну для декларування;

• №3132 - з приводу посилення повноважень Антимонопольного комітету;

• №3014 - пропозиції президента до Закону «Про електронні комунікації».

Перед початком засідання заступник глави фракції Євгенія Кравчук підтвердила розгляд цих питань, а також додала, що, скоріше за все, кадрові питання не будуть розглядатися.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.