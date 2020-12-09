Шмигаль про локдаун: Заходи будуть схожими на карантин вихідного дня

За словами Шмигаля, жорсткий карантин має тривати від 15 до 21 дня

За словами Шмигаля, жорсткий карантин має тривати від 15 до 21 дня

За словами Шмигаля, жорсткий карантин має тривати від 15 до 21 дня

Прем’єр-міністр додав, що будуть враховані особливості зимового, канікулярного періоду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що нові карантинні заходи загалом будуть схожими на ті, які були під час карантину вихідного дня.

«Звичайно, якісь будуть трохи жорсткіші, якісь трошки м’якіші, тобто ми врахуємо ті особливості і, скажемо, ті знання, які все-таки вже отримали протягом цих шести днів карантину», – пояснив він в інтерв’ю «Українській правді».

Прем’єр-міністр додав, що будуть враховані особливості зимового, канікулярного періоду. «Також десь спробуємо сумістити ті можливості, які дають зимові канікули, з тою необхідністю, яка є при запровадженні такого розриву епідемічного ланцюжка».

За словами Шмигаля, жорсткий карантин має тривати від 15 до 21 дня, щоби призвести до розриву ланцюжка в поширенні коронавірусу. Попередньо, його планують розпочати в період від 2 до 10 січня.

Наразі пропонується продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року на всій території України у зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації. Також пропонують продовжити термін дії карантину до 28 лютого 2021 року.

У середу, 9 грудня, Кабмін на засіданні представить план посилення обмежувальних заходів під час посилення карантину в Україні.

Нагадаємо, 4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.