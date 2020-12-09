Кабмін може запровадити локдаун з 8 січня. ЗМІ опублікували список нових обмежень
Обговорення документу триває, рішення ухвалять на засіданні 9 грудня
У проекті постанови уряду йдеться про нові карантинні дати і обмеженнях для бізнесу та українців. Документ є в розпорядженні LIGA.net.
Зокрема, пропонується продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року на всій території України у зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації. Також пропонується продовжити термін дії карантину до 28 лютого 2021 року.
З 8 січня до 25 січня 2021 року пропонується розширити деякі обмежувальні протиепідемічні заходи.
- Заборона на проведення масових заходів (культурних, в тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних і т.д.);
- заходів за участю понад 20 осіб (в разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 чоловік організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше 1 , 5 метра), крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування.
- Заборона діяльність культових споруд і приміщень, пристосованих під молитовні потреби, за умови їх наповненості більше 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння. Можна проводити релігійні заходи на відкритому повітрі з дотриманням дистанції 1,5 метра;
- Заборона прийому відвідувачів в кінотеатрах з наповненістю кінозалів або залів понад 50 місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду) в кожному окремому кінозалі або залі;
Дозволено прийом відвідувачів в музеях, виставках, галереях з можливість обмежити кількість відвідувачів в залі з розрахунку 1 людина на 10 кв. метрів.
- Заборона проведення дискотек, розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.) з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
- Заборона проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів).
- заборона роботи ресторанів, кафе, барів після 23 і до 7 годин, з забороною проведення розрахункових операцій після 22 годин, крім доставки замовлень і замовлень на винос.
Крім того, в разі ухвалення розпорядження розширять деякі обмежувальні протиепідемічні заходи в період з 8 січня до 25 січня 2021 року.
- Буде заборонений прийом відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім відвідування спортсменами національної збірної;
- Заборонено проведення всіх масових заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів; робота підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 годин наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів;
- діяльність продовольчих і непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів.
У цей період дозволять роботу закладів громадського харчування в аеропортах, торгівлю товарами, які відносяться до засобів гігієни, засобів зв'язку. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися із здійсненням адресної доставки замовлень і роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом.
У період з 11 січня по 22 січня 2021 року рекомендується організаціям незалежно від форми власності, встановити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи.
Відповідний документ сьогодні розглядатиме Кабінет міністрів на своєму засіданні.
З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.