Кабмін може запровадити локдаун з 8 січня. ЗМІ опублікували список нових обмежень

Обговорення документу триває, рішення ухвалять на засіданні 9 грудня

У проекті постанови уряду йдеться про нові карантинні дати і обмеженнях для бізнесу та українців. Документ є в розпорядженні LIGA.net.

Зокрема, пропонується продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року на всій території України у зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації. Також пропонується продовжити термін дії карантину до 28 лютого 2021 року.

З 8 січня до 25 січня 2021 року пропонується розширити деякі обмежувальні протиепідемічні заходи.

Заборона на проведення масових заходів (культурних, в тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних і т.д.);

заходів за участю понад 20 осіб (в разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 чоловік організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше 1 , 5 метра), крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Заборона діяльність культових споруд і приміщень, пристосованих під молитовні потреби, за умови їх наповненості більше 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння. Можна проводити релігійні заходи на відкритому повітрі з дотриманням дистанції 1,5 метра;

Заборона прийому відвідувачів в кінотеатрах з наповненістю кінозалів або залів понад 50 місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду) в кожному окремому кінозалі або залі;

Дозволено прийом відвідувачів в музеях, виставках, галереях з можливість обмежити кількість відвідувачів в залі з розрахунку 1 людина на 10 кв. метрів.

Заборона проведення дискотек, розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.) з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

Заборона проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів).

заборона роботи ресторанів, кафе, барів після 23 і до 7 годин, з забороною проведення розрахункових операцій після 22 годин, крім доставки замовлень і замовлень на винос.

Крім того, в разі ухвалення розпорядження розширять деякі обмежувальні протиепідемічні заходи в період з 8 січня до 25 січня 2021 року.

Буде заборонений прийом відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім відвідування спортсменами національної збірної;

Заборонено проведення всіх масових заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів; робота підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 годин наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів;

діяльність продовольчих і непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів.

У цей період дозволять роботу закладів громадського харчування в аеропортах, торгівлю товарами, які відносяться до засобів гігієни, засобів зв'язку. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися із здійсненням адресної доставки замовлень і роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом.

У період з 11 січня по 22 січня 2021 року рекомендується організаціям незалежно від форми власності, встановити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи.

Відповідний документ сьогодні розглядатиме Кабінет міністрів на своєму засіданні.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.