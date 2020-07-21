Шмигаль прокоментував події у Луцьку: Головне - зберегти життя людей



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Чоловік, який захопив автобус із заручниками, перебував на психіатричному лікуванні

У Луцьку проводиться поліцейська операція «Заручник», а Служба безпеки України запровадила план «Бумеранг»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що найважливіше у ситуації з терористом у Луцьку, який захопив автобус, - зберегти життя людей.

Про це він написав у Telegram.

«Через захоплення заручників у Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Буде доповідати про стан справ із місця подій... Зараз у місті працюють найкращі фахівці… Головне зараз – зберегти їхні життя», - написав Шмигаль.

Він додав, що у Луцьку проводиться поліцейська операція «Заручник», Служба безпеки України запровадила план «Бумеранг».

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя.

Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками. Згодом в СБУ уточнили, що заручників близько 10 осіб.

Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.