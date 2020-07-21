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    Терорист, який захопив автобус з людьми у Луцьку, записав відео

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    Відео оприлюднене на ютубі під ніком Максим Плохой - Терорист, який захопив автобус з людьми у Луцьку, записав відео
    Відео оприлюднене на ютубі під ніком Максим Плохой

    Чоловік погрожує підірвати автобус з людьми у центрі Луцька

    У мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми, і погрожує його підірвати.

    Відео оприлюднене на ютубі під ніком Максим Плохой.

    «З Днем Антисестеми. Не обманюйте себе! Святкуйте!», – звертається у ролику терорист.



    Нагадаємо, як розповів начальник головного управління національної поліції у Волинській області Юрій Крошко вранці 21 липня у центрі Луцька невідомий захопив автобус з заручниками, при ньому є вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у Твіттері.

    Наразі полісмени моніторять його акаунт. Внятних вимог не висвітлено, загальні фрази та невдоволення системою, конкретно якою – не зазначено. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками. 

    Біля прокуратури в ряд зупинили усі тролейбуси. Маршрутки об‘їжджають по інших вулицях. Людей не пускають, а тим, хто рветься, пояснюють «там стріляють».

    зброя тероризм заручники Луцьк вибухівка поліція
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