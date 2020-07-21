Терорист, який захопив автобус з людьми у Луцьку, записав відео



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Відео оприлюднене на ютубі під ніком Максим Плохой

Чоловік погрожує підірвати автобус з людьми у центрі Луцька

У мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми, і погрожує його підірвати.



Відео оприлюднене на ютубі під ніком Максим Плохой.



«З Днем Антисестеми. Не обманюйте себе! Святкуйте!», – звертається у ролику терорист.





Нагадаємо, як розповів начальник головного управління національної поліції у Волинській області Юрій Крошко вранці 21 липня у центрі Луцька невідомий захопив автобус з заручниками, при ньому є вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у Твіттері.



Наразі полісмени моніторять його акаунт. Внятних вимог не висвітлено, загальні фрази та невдоволення системою, конкретно якою – не зазначено. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.



Біля прокуратури в ряд зупинили усі тролейбуси. Маршрутки об‘їжджають по інших вулицях. Людей не пускають, а тим, хто рветься, пояснюють «там стріляють».