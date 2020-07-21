Терорист у Луцьку тримає 20 заручників: люди прикуті наручниками



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Центр Луцька перекрито: поліція намагається встановити контакт із терористом, який захопив заручників

Поліція розповіла про терориста, який захопив заручників у центрі Луцька

У центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



«Це не навчання. Це все реально. Люди прикуті наручниками до крісел маршрутки. Кажуть, що це учасник АТО», – коментують в поліції.

За словами правоохоронців, на місці події двічі було чути постріли.

Начальник головного управління національної поліції у Волинській області Юрій Крошко розповів журналістам, що наразі поліцейські моніторять його акаунт. Внятних вимог не висвітлено, загальні фрази та невдоволення системою, конкретно якою – не зазначено.

«Вивчаємо, намагаємось вести переговори, щоб уточнити ці вимоги. Телефонуємо, але він поки вкотре не взяв трубку», – прокоментував Юрій Крошко.





Поліцейські повідомили, що встановлюють особу чоловіку, якою він назвався.



«На території області введено план перехоплення заручників. Ситуація під контролем», – зазначив Юрій Крошко.



Центр Луцька оточила поліція – намагаються не допустити до місця інциденту цивільних людей. Лучан просять поставитись до ситуації з розумінням, заради безпеки не наближатися до місця. З автобуса було чути звуки схожі на постріли.



Водіїв просять також центр міста об’їжджати.

Нагадаємо, 21 липня вранці невідомий у центрі Луцька захопив автобус із заручниками. При ньому є вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у Твіттері.