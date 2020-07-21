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    Луцький терорист опублікував свої вимоги в Twitter

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    Чоловік опублікував свої вимоги в Twitter під ім'ям Максим Плохой&nbsp; - Луцький терорист опублікував свої вимоги в Twitter
    Чоловік опублікував свої вимоги в Twitter під ім'ям Максим Плохой 

    Терорист заявив, що іще одна вибухівка прихована в іншому людному місці Луцька

    Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter.  Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».

    «Правда з вуст 24-х врятує життя сотень», - написав він.  Також він заявив, що з ним в автобусі перебуває багато людей. У нього нібито є автоматична зброя, гранати, дві бомби. Ще одна вибухівка, за його ж словами, прихована в іншому людному місці Луцька.

    Терорист стверджує, що усі вони вибухнуть, якщо не будуть виконані його вимоги. Він вимагає, аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й виклали в Youtube заяви про те, що саме вони - терористи в законі.

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    Луцький терорист опублікував свої вимоги в Twitter
    Луцький терорист опублікував свої вимоги в Twitter
    Луцький терорист опублікував свої вимоги в Twitter

    Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми, і погрожує його підірвати.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька невідомий захопив автобус з заручниками, при ньому є вибухівка, зброя. 

    Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти його вимоги та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками. 

     

    зброя тероризм заручники Луцьк вибухівка поліція
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