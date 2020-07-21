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    СБУ уточнила кількість заручників луцького терориста

    • Розсилка
    В автобусі перебувають близько 10 заручників, кажуть в СБУ - СБУ уточнила кількість заручників луцького терориста
    В автобусі перебувають близько 10 заручників, кажуть в СБУ

    Терорист захопив пасажирів рейсового автобусу Берестечко - Красилівка

    Служба безпеки України працює над знешкодженням загрози та звільненням людей, яких взяли в заручники в автобусі в Луцьку. За попередньою інформацією, в автобусі перебуває приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає. Про це повідомила пресслужба СБУ у соцмережах.

    «Сьогодні у Луцьку фізичною особою захоплений рейсовий автобус Берестечко - Красилівка. За попередньою інформацією, в автобусі знаходиться приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить все можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників», - йдеться у повідомленні СБУ.

    У спецслужбі закликали усіх жителів Луцька «для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях».

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. 

    Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.

    Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

    Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter.  Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист». 

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.


    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    СБУ зброя тероризм заручники Луцьк вибухівка чоловік
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