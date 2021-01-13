Асоціація газового ринку звернулася до Європейського енергетичного співтовариства через тарифні протести

В АГРУ заявили, що маніпуляції суспільною думкою та штучне збурення місцевих громад, призводять до дестабілізації в суспільстві

АГРУ підкреслює, що відсутні підстави для зниження затверджених в грудні 2020 року тарифів на розподіл газу

Асоціація газового ринку стверджує, що з січня 2021 року в Україні проводиться організована політична кампанія із застосуванням окремих народних депутатів та замовлених вуличних акцій, яка створює тиск на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг для скасування діючих тарифів на розподіл (доставку) газу.

Тарифи були затверджені НКРЕКП в грудні 2020 року із дотриманням процедури їх відкритих громадських обговорень із врахуванням аргументів та пропозицій всіх зацікавлених сторін. Це стало продовженням процесу оздоровлення газової галузі та виконання Україною своїх зобов’язань перед Енергетичним співтовариством та МВФ.

Але ще до остаточного затвердження тарифів, ігноруючи можливості, які надає чинна процедура затвердження тарифів, 18 грудня 2020 року у Верховній Раді України група народних депутатів зареєструвала проект Постанови №4522 про перегляд та зменшення тарифів на розподіл природного газу (далі – Проект Постанови). Згідно діючого законодавства такі дії обмежують повноваження членів Регулятора та посадових осіб Регулятора та є незаконним впливом.

Саме Проект Постанови дав поштовх до подальшого нарощування політичного тиску на Регулятора. З січня 2021 року окремі політичні сили збурюють суспільство, вдаються до відвертої дезінформації та вимагають від незалежного Регулятора негайно переглянути тарифи операторів ГРМ та знизити їх рівень,

АГРУ підкреслює, що зараз відсутні підстави для зниження затверджених в грудні 2020 року тарифів на розподіл газу. Більше того, затверджена в цих тарифах ціна газу для покриття технологічних втрат в системах газорозподілу не покриває їх ринкову вартість. В тарифах операторів ГРМ затверджена ціна газу на рівні 15,934 EUR/MWh. Станом на 30 грудня 2020 року ринкова вартість газу становила 18,99 EUR/MWh, тому оператори ГРМ не змогли в цей день на електронних біржових торгах UEEX придбати газ на для покриття технологічних втрат у січні 2021 року. Надалі ринкові ціни на газ ще зросли – у другий декаді січня 2021 р вони становлять близько 20,20 EUR/MWh. Таким чином, діючих тарифів вже не достатньо для фінансування всіх обґрунтованих витрат операторів ГРМ.

Маніпуляції суспільною думкою та штучне збурення місцевих громад, призводять до дестабілізації в суспільстві. Заклики до неплатежів, конфіскації майна на користь інших підприємств, безпідставного зменшення тарифів є незаконними та ведуть до поглиблення газової кризи. Адже це призведе до дефіциту у операторів ГРМ коштів на фінансування поточної діяльності та технологічних втрат, що призведе до чергової боргової кризи - нарощування боргів по всьому ланцюжку доставки газу разом із Оператором ГТС. Це є неприпустимим з урахуванням забезпечення Оператором ГТС надійності транзиту природного газу.

З урахуванням загрози енергетичній безпеці, Асоціація звернулася із листом на ім’я Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства, пана Янеза Копача, для об'єктивної та фахової оцінки ситуації та попередження втручання у роботу незалежного Регулятора.