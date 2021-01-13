«Слуги народу» задоволені Вітренком. Його можуть призначити міністром у січні

Вітренко заявив, що у лютому знизять ціни на газ

Вітренка призначили виконувачем обов’язків голови Міненерго 21 грудня

Верховна Рада України винесе на голосування призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’єром і міністром енергетики в останній тиждень січня. Голосування може пройти на одному з пленарних засідань, починаючи з 26 січня. Про це РБК-Україна заявила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, призначення Вітренка винесуть на голосування на першому пленарному тижні з 26 січня.

«Зараз Вітренко виконувач обов’язків міністра. Після ухвалених змін до законодавства він дуже обмежений у своїх діях. Пан Вітренко навіть не може голосувати на Кабміні. Тому будемо вже в кінці січня голосувати за те, щоби він став першим віце-прем’єром – міністром енергетики», – додала вона.

Нагадаємо, Вітренко призначили виконуючим обов’язки голови Міненерго 21 грудня після того, як зняли з цієї посади Ольгу Буславець.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

У середу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України», щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців. Там Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів спрямує субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення. Відповідне доручення глава Кабміну Денис Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів.