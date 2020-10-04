Схопив селищного голову за шию і розбив його телефон. Суд відмовився закривати справу проти одіозного екснардепа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній нардеп Максим Микитась у суді

Колишньому нардепу загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту до шести місяців або обмеження волі до п’яти років

Ріпкинський районний суд Чернігівської області відмовився закривати кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата VІІІ скликання Максима Микитася у хуліганстві (ч.1 ст.296 КК України).

Про повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 29 вересня.

За матеріалами справи 5 липня 2019 року тодішній кандидат у нардепи в одномандатному виборчому округу №206 і діючий обранець Максим Микитась прибув до приміщення Любецької селищної ради Чернігівської області проводити передвиборну агітацію. Він у супроводі кількох осіб зайшли до актової зали, де на той час відбувалась нарада селищного голови та працівників ради з депутатським корпусом. При цьому Микитась без запрошення та дозволу головуючого зайняв місце у президії поруч із селищним головою.

Далі політик вів себе агресивно та почав висловлювати невдоволення роботою селищного голови, що супроводжувалось використанням ненормативної лексики, образами, погрозами застосування фізичною розправою та притягненням до кримінальної відповідальності.

Після такої поведінки нардепа селищний голова підвівся, щоб викликати поліцію однак йому завадив Микитась, схопивши посадовця за шию та вибив з рук мобільний телефон. Потім нардеп підняв телефон селищного голови і жбурнув його в стіну.

Наслідком хуліганських дій колишнього нардепа стали зрив робочої наради селищного голови з працівниками ради та депутатським корпусом; заподіяння легких тілесних ушкоджень селищному голові і пошкодження його мобільного телефону.

У засіданні Ріпкинського райсуду захисники Микитася заявили клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з примиренням обвинуваченого та потерпілого. Зокрема, Максим Микитась відшкодував шкоду потерпілому і той відмовився від цивільного позову.

На закритті справи наполягали екснардеп і Любовецький селищний голова.

Водночас прокурори заперечували проти задоволення клопотання з тих підстав, що незважаючи на примирення, судом розглядається не справа приватного обвинувачення, а справа про кримінальне правопорушення проти громадського порядку і моральності, яким завдано шкоду суспільству, оскільки дії колишнього нардепа призвели до зупинення наради Любецької селищної ради.

Суд погодився з думкою сторони обвинувачення і наголосив, що звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв`язку з примиренням винного з потерпілим може мати місце лише тоді, коли кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним інтересам фізичної особи та жодним чином не стосується публічних інтересів. У цьому ж випадку відсутні підстави для закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що санкція ч.1 ст.296 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн, арешту до шести місяців або обмеження волі до п’яти років.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для експрезидента державної будкорпорації «Укрбуд» та колишнього народного депутата Максима Микитася до 3 жовтня з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн. Наразі колишній нардеп перебуває у СІЗО з кінця травня 2020 року.

Нагадаємо, експрезидент державної будкорпорації підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

Зазначимо, екснардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.