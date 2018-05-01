Шотландія стала першою країною, яка ввела мінімальні ціни на алкоголь

Мінімальна ціна за одиницю, або MUP, встановлює нижню ціну за одиницю алкоголю

Шотландія стала першою країною у світі, яка ввела мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої. Про це повідомляє The Scotsman. Мінімальна ціна за одиницю, або MUP, встановлює нижню ціну за одиницю алкоголю, тобто він юридично не може бути проданий за меншу ціну. Чим більше відсоток алкоголю в напої, тим дорожче він буде коштувати. З 1



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мінімальна ціна за одиницю, або MUP, встановлює нижню ціну за одиницю алкоголю

Шотландія стала першою країною у світі, яка ввела мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої.

Про це повідомляє The Scotsman.

Мінімальна ціна за одиницю, або MUP, встановлює нижню ціну за одиницю алкоголю, тобто він юридично не може бути проданий за меншу ціну. Чим більше відсоток алкоголю в напої, тим дорожче він буде коштувати.

З 1 травня найменший цінник має становити не менше 50 пенсів (близько 18 гривень) за 10 мілілітрів чистого алкоголю.

Тобто пляшка віскі об’ємом 0,7 літра не може бути продана менш, ніж за 14 фунтів стерлінгів (513 грн).

Вартість пляшки горілки об’ємом 0,7 літра міцністю 37,5% становить не менше 13,13 фунтів (476 грн), чотири банки пива лагер міцністю 9% коштуватимуть мінімум 7,92 фунтів (256 грн), а пляшку вину міцністю 12,5% не можна продати дешевше, ніж 4,69 фунтів стерлінгів (146 грн).

«Міністри вважають, що MUP в основному вплине на дешеві білі сидри та напої з високим вмістом алкоголю, які, як правило, купують ті, хто вживає алкоголем», - зазначає видання.

У шотландському уряді заявили, що мінімальні ціни скоротять смертність від пов'язаних з алкоголем захворювань та загалом зменшать шкідливий вплив алкоголю на суспільство.