Радник секретаря РНБО Сивохо поїхав на Донбас



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Сивохо 22 жовтня перебуває на Донбасі Фото: Facebook Сергія Сивохо

Сивохо планує відвідати також Красногорівку Мар'їнського району

Новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо вирушив з робочим візитом на Донбас.

Про це 22 жовтня повідомляється на його сторінці у Facebook.

«КПВВ Новотроїцьке. Перший день виїзного Комітету ВР з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Багато зустрічей і важливих питань на сьогодні. Весь день в дорозі. Спілкування - слово дня. З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне - з людьми, які їдуть туди і звідти. Всі чекають повернення нормального життя і розвитку регіону», - написав Сивохо.

Він додав, що планує відвідати також Красногорівку Мар'їнського району, де пройде «огляд зруйнованих і реконструйованих будівель».

Нагадаємо, на днях Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.