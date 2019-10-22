Радник секретаря РНБО Сивохо поїхав на Донбас
Сивохо 22 жовтня перебуває на Донбасі
Сивохо планує відвідати також Красногорівку Мар'їнського району
Новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо вирушив з робочим візитом на Донбас.
Про це 22 жовтня повідомляється на його сторінці у Facebook.
«КПВВ Новотроїцьке. Перший день виїзного Комітету ВР з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Багато зустрічей і важливих питань на сьогодні. Весь день в дорозі. Спілкування - слово дня. З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне - з людьми, які їдуть туди і звідти. Всі чекають повернення нормального життя і розвитку регіону», - написав Сивохо.
Він додав, що планує відвідати також Красногорівку Мар'їнського району, де пройде «огляд зруйнованих і реконструйованих будівель».
Нагадаємо, на днях Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.