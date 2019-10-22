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    Радник секретаря РНБО Сивохо поїхав на Донбас

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    <p>Сивохо 22 жовтня перебуває на Донбасі</p> - Радник секретаря РНБО Сивохо поїхав на Донбас

    Сивохо 22 жовтня перебуває на Донбасі

    Фото: Facebook Сергія Сивохо

    Сивохо планує відвідати також Красногорівку Мар'їнського району

    Новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо вирушив з робочим візитом на Донбас.

    Про це 22 жовтня повідомляється на його сторінці у Facebook.

    «КПВВ Новотроїцьке. Перший день виїзного Комітету ВР з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Багато зустрічей і важливих питань на сьогодні. Весь день в дорозі. Спілкування - слово дня. З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне - з людьми, які їдуть туди і звідти. Всі чекають повернення нормального життя і розвитку регіону», - написав Сивохо.

    Він додав, що планує відвідати також Красногорівку Мар'їнського району, де пройде «огляд зруйнованих і реконструйованих будівель».

    Нагадаємо, на днях Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. 

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