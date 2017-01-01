Скандал на Запоріжжі: ветеранам АТО замість сільськогосподарської землі дали ділянки на цвинтарі

Учасникам АТО можуть виділити нові ділянки, проте лише до цього моменту бюрократична тяганина тривала близько 2 років

У Запорізькій області виділена учасникам АТО земля сільськогосподарського призначення виявилася цвинтарем. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Учасник АТО першої хвилі призову Сергій Прач, який воював у Авдіївці, Пісках і Тоненькому, разом із товаришами та чиновником Держгеокадастру приїхав розмічати виділену землю, але побачив там могили.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасникам АТО можуть виділити нові ділянки, проте лише до цього моменту бюрократична тяганина тривала близько 2 років

У Запорізькій області виділена учасникам АТО земля сільськогосподарського призначення виявилася цвинтарем.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Учасник АТО першої хвилі призову Сергій Прач, який воював у Авдіївці, Пісках і Тоненькому, разом із товаришами та чиновником Держгеокадастру приїхав розмічати виділену землю, але побачив там могили.

«Навіть, якщо присудять ексгумацію, все одно цю землю обробляти ніхто не буде. Це заборонено, за санітарними нормами», - сказав Прач.

Інший учасник АТО, який несподівано став власником землі на цвинтарі, висловив побоювання, що формально йому тепер можуть закидати незаконні поховання, оскільки могили перебувають на його території.

Голова Дружелюбівської сільської ради Олексій Гладишев заявив, що про розташування в цьому місці кладовища обласних чиновників попереджали ще в 2016 році. Натомість у Держгеокадастрі кажуть, що коли в сільраді дізналися про виділення землі, то вирішили розширити територію кладовища.

«На момент, коли видавалися накази, землі були вільні, на них не було поховань, є відповідні висновки. Коли ми вже видали накази, вони, розуміючи, що є вже погодження матеріалів на деякі ділянки, швиденько почали розширювати межі кладовища - поки це виглядає так», - заявляє в.о. начальника Держгеокадастра у Запорізькій області Тетяна Титова.

Наразі чиновники з’ясовують, хто першим отримав державні акти на землю – ветерани АТО чи сільрада. Справу розслідуватиме прокуратура.

Учасникам АТО можуть виділити нові ділянки, проте лише до цього моменту бюрократична тяганина тривала близько 2 років. При цьому скористатися правом на отримання землі ветеран АТО може лише один раз.