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    Штаб АТО: друга половина минулої доби пройшла без порушення режиму тиші

    Загалом у четвер зафіксовано чотири обстріли з боку незаконних збройних формувань
    Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На
    • Сьогодні, 06:24
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    Українські бійці в зоні АТО
    Українські бійці в зоні АТО

    Загалом у четвер зафіксовано чотири обстріли з боку незаконних збройних формувань

    Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120-мм по позиціях довкола Широкиного. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне.

    Загалом за минулу добу зафіксовано чотири обстріли з боку незаконних збройних формувань.

    «Внаслідок ворожого вогню на Приазов’ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги», - резюмували у штабі.

    До слова, вчора у штабі АТО повідомили про здійснення обстрілу позицій українських прикордонників у Луганській області з території Росії.

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