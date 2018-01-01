Штаб АТО: друга половина минулої доби пройшла без порушення режиму тиші

Загалом у четвер зафіксовано чотири обстріли з боку незаконних збройних формувань

Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На



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Українські бійці в зоні АТО

Загалом у четвер зафіксовано чотири обстріли з боку незаконних збройних формувань

Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120-мм по позиціях довкола Широкиного. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне.

Загалом за минулу добу зафіксовано чотири обстріли з боку незаконних збройних формувань.

«Внаслідок ворожого вогню на Приазов’ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги», - резюмували у штабі.

До слова, вчора у штабі АТО повідомили про здійснення обстрілу позицій українських прикордонників у Луганській області з території Росії.