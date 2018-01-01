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    Події в Україні

    Бойовики обстріляли Широкине із забороненої зброї – штаб АТО

    120-мм міномети гатили по Широкиному, Донецької області
    Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» обстріляли із 120-мм мінометів по Широкиному, Донецької області. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook. «Від початку доби, у районі проведення АТО, зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку противник зосередив
    • Сьогодні, 19:14
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    120-мм міномети гатили по Широкиному, Донецької області

    Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» обстріляли із 120-мм мінометів по Широкиному, Донецької області. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook.

    «Від початку доби, у районі проведення АТО, зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушили Мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкиного. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне», - йдеться у повідомленні.

    Крім того повідомляється, що внаслідок ворожого вогню на Приазов’ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України.

    «Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги», - повідомили у штабі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у штабі антитерористичної операції на Донбасі повідомили про здійснення обстрілу позицій українських прикордонників у Луганській області з території Росії.

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