Бойовики обстріляли Широкине із забороненої зброї – штаб АТО

120-мм міномети гатили по Широкиному, Донецької області

Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» обстріляли із 120-мм мінометів по Широкиному, Донецької області. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook. «Від початку доби, у районі проведення АТО, зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку противник зосередив



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120-мм міномети гатили по Широкиному, Донецької області

Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» обстріляли із 120-мм мінометів по Широкиному, Донецької області. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook.

«Від початку доби, у районі проведення АТО, зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушили Мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкиного. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне», - йдеться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що внаслідок ворожого вогню на Приазов’ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України.

«Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги», - повідомили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у штабі антитерористичної операції на Донбасі повідомили про здійснення обстрілу позицій українських прикордонників у Луганській області з території Росії.