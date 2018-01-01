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    Події в Україні

    Луганських прикордонників обстріляли з Росії – штаб АТО

    Росіяни відкрили вогонь по нашим військовим
    У штабі антитерористичної операції на Донбасі повідомили про здійснення обстрілу позицій українських прикордонників у Луганській області з території Росії. Про це йдеться у заяві прес-центру штабу АТО на Донбасі. «Сьогодні, близько 12:30 з району населеного пункту Ушаківка (територія Російської Федерації) було здійснено провокаційний обстріл
    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка

    Росіяни відкрили вогонь по нашим військовим

    У штабі антитерористичної операції на Донбасі повідомили про здійснення обстрілу позицій українських прикордонників у Луганській області з території Росії. Про це йдеться у заяві прес-центру штабу АТО на Донбасі.

    «Сьогодні, близько 12:30 з району населеного пункту Ушаківка (територія Російської Федерації) було здійснено провокаційний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону державного кордону України. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався», - йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що цей обстріл є грубим порушенням режиму держкордону.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі кількість порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР» збільшилася на 30%. 

    прикордонники Росія АТО Донбас обстріл
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