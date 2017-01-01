Штаб АТО: у Макіївці бойовики можуть влаштувати вибух

Штабу АТО стало відомо про можливу провокацію окупантів на Донбасі

Відповідно до Мінських домовленостей на лінії бойового зіткнення з 00:00 годин 23 грудня 2017 року оголошено перемир’я на Новорічні та Різдвяні свята. Проте, недотримуючись угод, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських військ та готують чергові провокації із подальшим звинуваченням розвідувальних підрозділів



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Штабу АТО стало відомо про можливу провокацію окупантів на Донбасі

Відповідно до Мінських домовленостей на лінії бойового зіткнення з 00:00 годин 23 грудня 2017 року оголошено перемир’я на Новорічні та Різдвяні свята. Проте, недотримуючись угод, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських військ та готують чергові провокації із подальшим звинуваченням розвідувальних підрозділів Збройних сил України щодо начебто диверсійної діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

Так, за даними розвідки Штабу АТО, завтра 25 грудня в день святкування католицького Різдва планується випробування вибухових речовин на території Макіївського державного науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості.

Приблизно з 09:00 до 15:00 на вказаному об’єкті може статися потужний вибух. В робочий час можуть постраждати цивільні громадяни – працівники підприємства, які змушені з об’єктивних причин залишатися на тимчасово окупованих територіях.

Впродовж минулої доби зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.