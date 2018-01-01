Штаб: доба в зоні АТО минула у цілковитій тиші
- Сьогодні, 06:24
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23 січня окупанти не здійснили жодного обстрілу у бік позицій ЗСУ
Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було.
«Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню», - інформують у штабі.
Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості, йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий.
У понеділок російсько-окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим тиші.