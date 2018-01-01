Штаб: доба в зоні АТО минула у цілковитій тиші

23 січня окупанти не здійснили жодного обстрілу у бік позицій ЗСУ

Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було. «Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо