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    Штаб: доба в зоні АТО минула у цілковитій тиші

    23 січня окупанти не здійснили жодного обстрілу у бік позицій ЗСУ
    Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було. «Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо
    • Сьогодні, 06:24
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    Українські військові на Донбасі
    Українські військові на Донбасі

    23 січня окупанти не здійснили жодного обстрілу у бік позицій ЗСУ

    Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.

    Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було.

    «Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню», - інформують у штабі.

    Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості, йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий.

    У понеділок російсько-окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим тиші.

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