Друга половина минулої доби на Донбасі пройшла без пострілів - штаб АТО

Внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України

Друга половина минулої доби на Донбасі, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. «Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські



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Українські військові в зоні АТО

Внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України

Друга половина минулої доби на Донбасі, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

«Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості, не лише по позиціях захисників України, але й у бік ними ж окупованого прифронтового населеного пункту», - зазначили у штабі.

Так, на луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького. Неодноразово з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатометів агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних сил України неподалік Луганського.

На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82-мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же, з метою провокаційних звинувачень сил АТО, вони вели мінометний вогонь почергово у бік опорних пунктів ЗСУ та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаєвська.

Загалом, минулої доби, противник шість разів порушив режим тиші. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Нагадаємо, від початку доби станом на 18:00 понеділка агресор здійснив шість прицільних обстрілів позицій ЗСУ.

Також повідомлялося, що місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала майже півтисячі вибухів на Донбасі.