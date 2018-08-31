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    Штаб Об'єднаних сил: ситуація на Донбасі стабілізується

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Штаб Об'єднаних сил: ситуація на Донбасі стабілізується
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час «шкільного перемир'я» повністю

    Упродовж минулої доби, 30 серпня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки стабілізації і залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

    «Окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував», - йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу Об’єднаних сил.

    Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне.

    «Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час «шкільного перемир'я» повністю. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню», - додали у прес-центрі.

    Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

    Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції українських військ у районі населеного пункту Гнутове з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед захисників України немає.

    Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі перевезення боєприпасів для важкої зброї з боку Росії.

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