  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ОБСЄ зафіксувала ввезення на Донбас боєприпасів із Росії

    • Розсилка
    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі - ОБСЄ зафіксувала ввезення на Донбас боєприпасів із Росії
    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі перевезення боєприпасів для важкої зброї з боку Росії.

    Про це повідомляє прес-служба місії у Twitter.

    «Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон із території РФ», - йдеться в повідомленні.

    За даними ОБСЄ, Росія перевозила в населений пункт Хрустальне боєприпаси для російського важкого озброєння, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби.

    6_09
    Фото клікабельне

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти почали стягувати до лінії розмежування «Гради» та гаубиці.

    Читайте також
    Росія окупанти ОБСЄ Донбас вантажівки боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ