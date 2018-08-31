ОБСЄ зафіксувала ввезення на Донбас боєприпасів із Росії
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Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі перевезення боєприпасів для важкої зброї з боку Росії.
Про це повідомляє прес-служба місії у Twitter.
«Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон із території РФ», - йдеться в повідомленні.
За даними ОБСЄ, Росія перевозила в населений пункт Хрустальне боєприпаси для російського важкого озброєння, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти почали стягувати до лінії розмежування «Гради» та гаубиці.