ОБСЄ зафіксувала ввезення на Донбас боєприпасів із Росії



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Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі перевезення боєприпасів для важкої зброї з боку Росії.

Про це повідомляє прес-служба місії у Twitter.

«Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон із території РФ», - йдеться в повідомленні.

За даними ОБСЄ, Росія перевозила в населений пункт Хрустальне боєприпаси для російського важкого озброєння, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти почали стягувати до лінії розмежування «Гради» та гаубиці.