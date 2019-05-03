Штаб Об’єднаних сил: бойовики повертаються до тактики застосування кочівних батарей
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Розсилка
Ворог прикривався мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яковлівка та Мінеральне
У четвер, 2 травня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.
Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
«Слід зазначити, що збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Так, проводячи вчора тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Новолуганське з 82 мм мінометів та поблизу міста Авдіївка з 120 мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яковлівка та Мінеральне», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрат серед місцевого населення вдалось запобігти лише завдяки принциповій позиції Об'єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди мирним співгромадянам.
Загалом 2 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі з 120 та 82 мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;
- з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
- з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;
- тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка;
- з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
- двічі з автоматичних станкових гранатометів – в районі населених пунктів Широкине і Пищевик;
- двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:
- з 82 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Новолуганське;
- двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Новозванівка і Луганське.
Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
«На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 2 травня поранення отримали дев'ять окупантів», - додали у прес-центрі.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:
- тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населених пунктів Новотроїцьке і Березове;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Пищевик.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, ОБСЄ у четвер продовжила до 30 вересня 2019 року мандат спостережної місії в російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною.