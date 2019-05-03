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    Штаб Об’єднаних сил: бойовики повертаються до тактики застосування кочівних батарей

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    У четвер на Донбасі зазнали поранень троє українських військових - Штаб Об’єднаних сил: бойовики повертаються до тактики застосування кочівних батарей
    У четвер на Донбасі зазнали поранень троє українських військових

    Ворог прикривався мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яковлівка та Мінеральне

    У четвер, 2 травня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.

    Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    «Слід зазначити, що збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Так, проводячи вчора тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Новолуганське з 82 мм мінометів та поблизу міста Авдіївка з 120 мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яковлівка та Мінеральне», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що втрат серед місцевого населення вдалось запобігти лише завдяки принциповій позиції Об'єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди мирним співгромадянам.

    Загалом 2 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі з 120 та 82 мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;
    • з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
    • з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;
    • тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка;
    • з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
    • двічі з автоматичних станкових гранатометів – в районі населених пунктів Широкине і Пищевик;
    • двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:

    • з 82 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Новолуганське;
    • двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Новозванівка і Луганське.

    Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

    «На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 2 травня поранення отримали дев'ять окупантів», - додали у прес-центрі. 

    Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

    • тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населених пунктів Новотроїцьке і Березове;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Пищевик. 

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    Нагадаємо, ОБСЄ у четвер продовжила до 30 вересня 2019 року мандат спостережної місії в російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною.

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