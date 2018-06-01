Штаб Об’єднаних сил: протягом дня ніхто з військових не постраждав
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Бойові дії сьогодні тривали на маріупольському напрямку
Упродовж поточної доби, 1 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована.
Про це йдеться у звіті прес-центру штабу Об’єднаних сил.
Зазначається, що бойові дії тривали на маріупольському напрямку.
«Загострення ситуації відзначалося у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку», - повідомили у прес-центрі.
Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 26 обстрілів, трьох бійців операції Об'єднаних сил поранено.