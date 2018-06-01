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    Штаб Об’єднаних сил: протягом дня ніхто з військових не постраждав

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    Штаб Об’єднаних сил: протягом дня ніхто з військових не постраждав

    Бойові дії сьогодні тривали на маріупольському напрямку

    Упродовж поточної доби, 1 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована. 

    Про це йдеться у звіті прес-центру штабу Об’єднаних сил.

    Зазначається, що бойові дії тривали на маріупольському напрямку.

    «Загострення ситуації відзначалося у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку», - повідомили у прес-центрі.

    Втрат серед українських військових немає.

    Нагадаємо,  за минулу добу на Донбасі зафіксовано 26 обстрілів, трьох бійців операції Об'єднаних сил поранено.

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