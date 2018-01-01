Штаб: за добу в зоні АТО поранено одного українського бійця

Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків

Минулої доби ворожі збройні провокації на Донбасі не припинилися. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним на встановлені відстані. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО. Так, на луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї



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Боєць АТО на Донбасі

Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків

Минулої доби ворожі збройні провокації на Донбасі не припинилися. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним на встановлені відстані.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

Так, на луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував українських захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка.

На донецькому напрямку противник, на Приазов’ї, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.

«Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись Мінських домовленостей», - зазначили у штабі АТО.

Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Внаслідок одного з ворожих обстрілів отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у середу вдень бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї.

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