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    Штаб: за добу в зоні АТО поранено одного українського бійця

    Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків
    Минулої доби ворожі збройні провокації на Донбасі не припинилися. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним на встановлені відстані. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО. Так, на луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї
    • Сьогодні, 06:24
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    Боєць АТО на Донбасі
    Боєць АТО на Донбасі

    Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків

    Минулої доби ворожі збройні провокації на Донбасі не припинилися. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним на встановлені відстані.

    Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

    Так, на луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував українських захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка.

    На донецькому напрямку противник, на Приазов’ї, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.

    «Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись Мінських домовленостей», - зазначили у штабі АТО.

    Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Внаслідок одного з ворожих обстрілів отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу.

    Нагадаємо, у середу вдень бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї.

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