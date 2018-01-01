Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї

Під вогонь окупантів потрапили українські опорні пункти біля Лебединського

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 24 січня, обстріляли позиції Збройних Сил України із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На Донецькому напрямку ворог застосував міномети на Приазов’ї. З тимчасово непідконтрольної українському уряду Саханки противник вів вогонь з мінометів



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Фото: прес-центр штабу АТО

Під вогонь окупантів потрапили українські опорні пункти біля Лебединського

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 24 січня, обстріляли позиції Збройних Сил України із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку ворог застосував міномети на Приазов’ї. З тимчасово непідконтрольної українському уряду Саханки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82-мм по наших опорних пунктах біля Лебединського», — йдеться у повідомленні.

У штабі АТО додають, що на інших ділянках української оборони обстрілів не зафіксовано.

«Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей, гарантуючи виконання усіх заходів з підтримання сталого припинення вогню», — зазначають українські військові.

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