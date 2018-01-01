Кривава статистика: війна на сході України триває вже довше, ніж «Велика вітчизняна»

Російська агресія на Донбасі триває вже майже чотири роки

Війна на сході України проти російської окупації триває вже довше, ніж «Велика вітчизняна війна» 1941-1945 років. На це звернув увагу Дмитро Понамарчук, президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола. «Московсько-німецька війна (їхня вєлікая отєчєствєнная) тривала 1 417 днів — 3 роки, 10 місяців, 17



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Фото з відкритих джерел АТО на сході України

Російська агресія на Донбасі триває вже майже чотири роки

Війна на сході України проти російської окупації триває вже довше, ніж «Велика вітчизняна війна» 1941-1945 років. На це звернув увагу Дмитро Понамарчук, президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола.

«Московсько-німецька війна (їхня вєлікая отєчєствєнная) тривала 1 417 днів — 3 роки, 10 місяців, 17 днів. Московсько-українська війна (наша національно-визвольна) триває 1 434 дні — 3 роки, 11 місяців, 4 дні», — зазначив Понамарчук.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» одразу, як документ надійде з парламенту.

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