Штайнмаєр відреагував на ініціативи Зеленського щодо Донбасу



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Посол України у ФРН поспілкувався з федеральним президентом країни Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Мирні ініціативи президента України мають велике значення для припинення війни на Сході України, - зазначив німецький лідер

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі. Про це в четвер, 19 вересня, повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у Twitter.

Про це посол написав після зустрічі зі Штайнмаєром.

«Поки всі говорять про формулу Штайнмаєра, особисто поспілкувався з федеральним президентом Німеччини. Глава держави передав найкращі побажання президенту Зеленському, наголосивши на важливості його мирних ініціатив для припинення війни на Сході України», - повідомив посол.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.