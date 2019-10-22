Справа Штепи: суд вперше за понад рік зміг продовжити підготовче засідання



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Штепу обвинувачують у сепаратизмі

Штепа, як і раніше, хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок, 22 жовтня, після понад 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яку обвинувачують у сепаратизмі.

«Сьогодні обговорювалося питання призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акту прокурору, а також можливість розгляду справи судом присяжних. Потім судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення», - розповів адвокат Штепи Олександр Шадрін.

За його словами, ані обвинувачення, ані захист не заперечували проти призначення справи до розгляду по суті.

Шадрін також повідомив, що позиція його підзахисної щодо суду присяжних не змінилася - Штепа, як і раніше, хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів.

Оголошення рішення планується в середу об 11:30.

Як відомо, Орджонікідзевський райсуд Харкова 30 серпня знову не зміг продовжити підготовче засідання у справі Штепи у зв'язку з відсутністю двох адвокатів обвинувачуваної.

Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

Джерело: Інтерфакс-Україна