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    Штучний інтелект навчився розпізнавати одразу 10 мов

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    Штучний інтелект навчився розпізнавати одразу 10 мов

    Розробники технології вважають, що така система може стати в нагоді як у туризмі, так і в інших галузях

    У Японії розробили систему одночасного розпізнавання 10 мов. Про це повідомляє NHK World.

    «Технологія використовує штучний інтелект для одночасного розпізнавання декількох мов з опорою на особливості голосу та мовлення кожного користувача», − йдеться у повідомленні.

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    Технологію розробили дослідники компанії Mitsubishi Electric. Вони вважають, що така система може стати в нагоді як у туризмі, так і в інших галузях.

    Перш ніж дати старт практичному використанню системи, фахівці Mitsubishi мають намір попрацювати над подальшим підвищенням її точності.

    Раніше повідомлялося, що програміст натренував штучний інтелект знаходити ідеальну пару для людей.

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