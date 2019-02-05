У робота Софії з'явилася молодша сестра
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Маленька Софія може ходити, говорити, співати, грати в ігри і, як і її старша сестра, розповідати анекдоти
Компанія Hanson Robotics, яка створила відомого у всьому світі робота Софію, розробила міні-версію Софії. Про це повідомляє портал Digital Trends із посилання на компанію.
«Маленька Софія є молодшою сестрою Софії, і новим членом родини Hanson Robotics», - пояснили у розробника.
Як пояснили у компанії, зріст маленької Софії сягає 14 дюймів (35,6 см), і вона є вашим другом-роботом, який робить програмування і штучний інтелект веселим і корисним для дітей віком від семи до 13 років, особливо для дівчаток.
Маленька Софія також може ходити, говорити, співати, грати в ігри і, як і її старша сестра, розповідати анекдоти.
Зазначається, що «міні» Софія є унікальним програмованим освітнім компаньйоном для дітей, який надихатиме їх вчитися на безпечному, інтерактивному досвіді робота-людини.
Раніше повідомлялося, що людиноподібний робот Софія повідомила про намір створити власну сім'ю.