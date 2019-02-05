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    У робота Софії з'явилася молодша сестра

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    Зріст маленької Софії сягає 35,6 см - У робота Софії з'явилася молодша сестра
    Зріст маленької Софії сягає 35,6 см
    Скріншот з відеозапису youtube.com

    Маленька Софія може ходити, говорити, співати, грати в ігри і, як і її старша сестра, розповідати анекдоти

    Компанія Hanson Robotics, яка створила відомого у всьому світі робота Софію, розробила міні-версію Софії. Про це повідомляє портал Digital Trends із посилання на компанію.

    «Маленька Софія є молодшою сестрою Софії, і новим членом родини Hanson Robotics», - пояснили у розробника.

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    Як пояснили у компанії, зріст маленької Софії сягає 14 дюймів (35,6 см), і вона є вашим другом-роботом, який робить програмування і штучний інтелект веселим і корисним для дітей віком від семи до 13 років, особливо для дівчаток.

    Маленька Софія також може ходити, говорити, співати, грати в ігри і, як і її старша сестра, розповідати анекдоти.

    Зазначається, що «міні» Софія є унікальним програмованим освітнім компаньйоном для дітей, який надихатиме їх вчитися на безпечному, інтерактивному досвіді робота-людини.

    Раніше повідомлялося, що людиноподібний робот Софія повідомила про намір створити власну сім'ю.

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