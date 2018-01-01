Шульц не очікує швидкого прогресу по коаліційним переговорам в ФРН

Очільник СДПН поділився своїм баченням із однопартійцями після першого етапу переговорів

Джерело в СДПН повідомило інформаційне агентство Reuters про те, що очільник партії Мартін Шульц не має особливих сподівань на швидкі переговори щодо формування коаліційного уряду із ХДС/ХСС. Даний висновок було зроблено під час засідання партії в понеділок після першого раунду переговорів із ХДС/ХСС, які показали головні проблемні питання. Про це



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Мартін Шульц

Очільник СДПН поділився своїм баченням із однопартійцями після першого етапу переговорів

Джерело в СДПН повідомило інформаційне агентство Reuters про те, що очільник партії Мартін Шульц не має особливих сподівань на швидкі переговори щодо формування коаліційного уряду із ХДС/ХСС. Даний висновок було зроблено під час засідання партії в понеділок після першого раунду переговорів із ХДС/ХСС, які показали головні проблемні питання. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Головними перешкодами на шляху до швидкого формування коаліційного уряду є проблеми біженців, системи охорони здоров’я і політики в сфері зайнятості. Як висловився Мартін Шульц на сьогодні не зрозуміло, яких саме компромісів з цих питань можна буде досягнути із ХДС/ХСС. Не всі члени СДПН розділяють такий песимізм очільника партії. Малу Драйєр, яка є заступницею очільника партії, заявила на радіо про те, що під час переговорів в учасників була воля досягнути компромісу з питання обмежень можливості для біженців привозити в ФРН членів своїх родин.

Окрім того СДПН вимагала збільшити податки на енергоресурси, щоб тим самим стимулювати енергозбереження та інвестиції в зелену енергетику. Однак проти цього виступила ХСС, оскільки вищі ціни на енергоресурси послаблять їх шанси на регіональних виборах цього року. При цьому переговірники з питань енергетики і політики щодо змін клімату погодилися включити пункт щодо підтримки відновлюваної енергетики до коаліційної угоди і готовності зменшити податки для проектів в цій сфері.