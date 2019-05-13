Швеція відновила розслідування проти Ассанжа за звинуваченням у зґвалтуванні



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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні у квітні

Засновник Wikileaks заперечує звинувачення, стверджуючи, що інтимні стосунки сталися за згодою обох сторін

Шведський прокурор повідомив про відновлення розслідування у справі за звинуваченням засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа в зґвалтуванні, яке припинили у 2017 році.

Про це пише Reuters.

«Шведський прокурор заявив, що обставини тепер дозволяють екстрадицію до Швеції з Британії. Повідомив, що необхідно провести новий допит Ассанжа», - йдеться у повідомленні.

Запит на відновлення провадження минулого місяця подав адвокат жінки, яка звинувачує Ассанжа у зґвалтуванні у Швеції у 2010 році.

Засновник Wikileaks заперечує звинувачення, стверджуючи, що інтимні стосунки сталися за згодою обох сторін.

Нагадаємо, 1 травня Ассанжа ув'язнили на 50 тижнів в Британії, за те, що він переховувався від арешту в посольстві Еквадору у Лондоні.

11 квітня його затримали в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

Джерело: Європейська правда