Швеція відновила розслідування проти Ассанжа за звинуваченням у зґвалтуванні
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Засновник Wikileaks заперечує звинувачення, стверджуючи, що інтимні стосунки сталися за згодою обох сторін
Шведський прокурор повідомив про відновлення розслідування у справі за звинуваченням засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа в зґвалтуванні, яке припинили у 2017 році.
Про це пише Reuters.
«Шведський прокурор заявив, що обставини тепер дозволяють екстрадицію до Швеції з Британії. Повідомив, що необхідно провести новий допит Ассанжа», - йдеться у повідомленні.
Запит на відновлення провадження минулого місяця подав адвокат жінки, яка звинувачує Ассанжа у зґвалтуванні у Швеції у 2010 році.
Засновник Wikileaks заперечує звинувачення, стверджуючи, що інтимні стосунки сталися за згодою обох сторін.
Нагадаємо, 1 травня Ассанжа ув'язнили на 50 тижнів в Британії, за те, що він переховувався від арешту в посольстві Еквадору у Лондоні.
11 квітня його затримали в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.
У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.
Джерело: Європейська правда