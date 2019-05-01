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    Ассанжа засудили до 50 тижнів тюрми

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    Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа заарештовали 11 квітня в Лондоні за запитом США - Ассанжа засудили до 50 тижнів тюрми
    Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа заарештовали 11 квітня в Лондоні за запитом США

    Перед цим засновник Wikileaks сім років провів в посольстві Еквадору

    Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов застави у 2012 році, коли він сховався в посольстві Еквадору. Він був визнаний винним у порушенні Закону про заставу після арешту в посольстві Еквадору в квітні 2019 року, повідомляє The Associated Press.

    Суддя Дебора Тейлор під час слухання справи в середу, 1 травня, заявила, що Ассанж заслуговує на максимальний термін через серйозність свого злочину. Вона відхилила його прохання про поблажку, оскільки він сім років провів в посольстві Еквадору.

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    Раніше адвокати Ассанджа стверджували, що він втік з-під застави, оскільки був «відчайдушним» та боявся екстрадиції до Сполучених Штатів.

    Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували  в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

    Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

    Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

    Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

    Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

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