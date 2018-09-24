Швейцарія не пустила на сесію ООН чиновника з окупованого Криму



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Айдер Аблятіпов збирався взяти участь у 39-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві

У МЗС РФ висловили жаль у зв'язку з тим, що «Швейцарія не прислухалася до звернень Росії»

Влада Швейцарії відмовила у видачі в'їзної візи так званому «заступнику міністра освіти, науки і молоді» окупаційної влади Криму Айдеру Аблятіпову.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

«Розчаровані рішенням влади Швейцарії відмовити у видачі візи в Москві заступнику міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим А.С. Аблятіпову», - журяться в МЗС.

Там розповіли, що Аблятіпов збирався взяти участь у 39-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

У зовнішньополітичному відомстві висловили жаль у зв'язку з тим, що Швейцарія не прислухалася до звернень Росії і позбавила її представника права донести до Ради ООН з прав людини «реальну картину того, що відбувається на півострові Крим».