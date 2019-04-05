Українські заробітчани не планують масово переїжджати з Польщі в Німеччину



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В ФРН хоче їхати українців в три рази менше, ніж в Польщу

Майже дві третини українців, які вже працювали за кордоном, все ще хочуть заробляти за межами країни, і найбільше бажають працювати в Польщі. Про це говориться в результатах дослідження Польсько-української торговельної палати щодо економічних мігрантів з України, повідомляють польські ЗМІ.

В кінці 2018 – на початку 2019 рр. опитали 1025 заробітчан. Дві третини опитаних планують і надалі працювати поза межами України. Частіше всього – в Польщі (59,4%). А ось в Німеччину хоче їхати 17,5% опитаних українських заробітчан.

Подібні цифри і щодо вибору країни для переїзду на постійне проживання: Польща - 60,9%, ФРН – 17,2%, Чехія – 10,9%, Фінляндія – 3,1%, Туреччина – 1,6%.

Слід зазначити, що до 2020 року ФРН має більше відкрити ринок праці для громадян країн поза Євросоюзу. Але як відмічають автори докладу, перевагою Польщі є географічна, культурна та мовна близькість.

«Незважаючи на занепокоєння польських роботодавців щодо відкриття німецького ринку.., більшість українських трудових мігрантів найближчим часом все ще планують працювати в Польщі. Це гарна новина для нашого ринку праці, де все більше працівників з України заповнюють нестачу персоналу в компаніях», - говорить, віце-президент Польсько-української торговельної палати Анджей Дрозд.

Також відмічається, що 8 з 10 українських заробітчан працюють не за спеціальністю. А більш 20% були обмануті під час рекрутації (здебільшого щодо умов роботи та зарплатні).

Голова Personnel Service Кшиштоф Інглот зазначає, що зараз в Україні кілька тисяч людей чекають на роботу в Польщі. «Сьогодні у нас є невеликий надлишок кандидатів, тому що пропозиції про роботу не приходять так швидко, як минулого року, коли українці швидше знаходили роботу», - каже Інглот.

За його підрахунками, замість 250-500 тис. українців, які повинні були поїхати в січні 2020 року на заробітки в ФРН, може відправитись 100 тис. чоловік.