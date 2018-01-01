Сили АТО зазнали втрат: один боєць загинув, двоє травмовано

Загалом, від початку доби, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів

Протягом минулої доби сили агресора продовжили здійснювати вогневі провокації щодо українських оборонців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог, за темної пори доби, декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по наших позиціях у районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї - провокував



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Загалом, від початку доби, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів

Протягом минулої доби сили агресора продовжили здійснювати вогневі провокації щодо українських оборонців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог, за темної пори доби, декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по наших позиціях у районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї - провокував українських захисників біля Станиці Луганської.

Окрім того, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-окупаційні війська підступно обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120-мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією - потерпілих серед мирного населення немає.

На донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти у передмісті Авдіївки. На Приазов’ї, зі стрілецької зброї, противник порушував перемир’я поблизу Павлополя.

Загалом, від початку доби, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

Внаслідок ворожих обстрілів, загинув український воїн, ще двоє наших оборонців отримали бойові травмування.

Нагадаємо, протягом минулого дня російсько-окупаційні угрупування продовжили обстріли українських позицій. Внаслідок одного з них загинув український військовий.

Зазначається, що на донецькому напрямку у передмісті Авдіївки позиції Збройних сил України були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також були зафіксовані збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї на Приазов’ї поблизу Павлополя.

На луганському напрямку порушень режиму тиші не було.