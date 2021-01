Байден представив головну радницю з питань Росії

Головною радницею новообраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань Росії буде Андреа Кендал-Тейлор.

Отже, Байден і його віцепрезидентка Камала Гарріс опублікували на сайті перехідної адміністрації персональний склад Ради національної безпеки. Серед інших там є і Кендал-Тейлор.

Як зазначається у короткій довідці, чиновниця раніше працювала аналітикинею у Раді нацбезпеки і Центральному розвідувальному управлінні.

Народилася Андреа Кендал-Тейлор у Сан-Дієго. Навчалася у Принстонському та Каліфорнійському університетах.

Має науковий ступінь з політології. Заміжня. Виховує трьох дітей.

В своєму твіттері Кендал-Тейлор підтвердила факт призначення.

«Маю честь охоче долучитися до цієї неймовірної команди РНБ. Стаємо до роботи!», - заявила вона.

Honored and excited to be joining this incredible NSC team. Let's get to work!https://t.co/C4EvabA9yN