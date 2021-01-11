Байден представив головну радницю з питань Росії
Кендал-Тейлор раніше працювала аналітикинею у Раді нацбезпеки і Центральному розвідувальному управлінні
Головною радницею новообраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань Росії буде Андреа Кендал-Тейлор.
Отже, Байден і його віцепрезидентка Камала Гарріс опублікували на сайті перехідної адміністрації персональний склад Ради національної безпеки. Серед інших там є і Кендал-Тейлор.
Як зазначається у короткій довідці, чиновниця раніше працювала аналітикинею у Раді нацбезпеки і Центральному розвідувальному управлінні.
Народилася Андреа Кендал-Тейлор у Сан-Дієго. Навчалася у Принстонському та Каліфорнійському університетах.
Має науковий ступінь з політології. Заміжня. Виховує трьох дітей.
В своєму твіттері Кендал-Тейлор підтвердила факт призначення.
«Маю честь охоче долучитися до цієї неймовірної команди РНБ. Стаємо до роботи!», - заявила вона.
Honored and excited to be joining this incredible NSC team. Let's get to work!https://t.co/C4EvabA9yN— Andrea Kendall-Taylor (@AKendallTaylor) January 8, 2021
Минулого тижня Байден визначився з кандидатом у генпрокурори США.
До слова, спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.