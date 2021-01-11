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    Байден представив головну радницю з питань Росії

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    Андреа Кендал-Тейлор підтвердила факт призначення&nbsp; - Байден представив головну радницю з питань Росії
    Андреа Кендал-Тейлор підтвердила факт призначення 
    Фото з відкритих джерел

    Кендал-Тейлор раніше працювала аналітикинею у Раді нацбезпеки і Центральному розвідувальному управлінні

    Головною радницею новообраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань Росії буде Андреа Кендал-Тейлор.

    Отже, Байден і його віцепрезидентка Камала Гарріс опублікували на сайті перехідної адміністрації персональний склад Ради національної безпеки. Серед інших там є і Кендал-Тейлор.

    Як зазначається у короткій довідці, чиновниця раніше працювала аналітикинею у Раді нацбезпеки і Центральному розвідувальному управлінні.

    Народилася Андреа Кендал-Тейлор у Сан-Дієго. Навчалася у Принстонському та Каліфорнійському університетах.

    Має науковий ступінь з політології. Заміжня. Виховує трьох дітей.

    В своєму твіттері Кендал-Тейлор підтвердила факт призначення.

    «Маю честь охоче долучитися до цієї неймовірної команди РНБ. Стаємо до роботи!», - заявила вона.

    Минулого тижня Байден визначився з кандидатом у генпрокурори США

    До слова, спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.

    Теги: розвідка Росія США Джозеф Байден Камала Гарріс
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