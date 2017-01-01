Сильний мокрий сніг: рятувальники закликають водіїв бути обережними
- Сьогодні, 11:35
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Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат
У частині областей Західної України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, згідно з інформацією, вранці та вдень 2 грудня у Чернівецькій, гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.
Також рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат.
«2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3-й рівень)», - йдеться в повідомленні.