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    Сильний мокрий сніг: рятувальники закликають водіїв бути обережними

    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат
    У частині областей Західної України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, згідно з інформацією, вранці та вдень 2 грудня у Чернівецькій, гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Також
    • Сьогодні, 11:35
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    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат

    У частині областей Західної України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, згідно з інформацією, вранці та вдень 2 грудня у Чернівецькій, гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

    Також рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат.

    «2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3-й рівень)», - йдеться в повідомленні.

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