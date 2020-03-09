Сильний туман і дощі: прогноз погоди в Україні на 9 березня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Т уман сьогодні вранці прогнозують у північних, західних та більшості центральних областей України

У Києві сьогодні буде туманно та хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ

У понеділок, 9 березня, вранці у північних, західних та більшості центральних областей України очікується туман, видимість 200-500 м. Температура вдень 12-17° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі дощі. Вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході до 9°; вдень 12-17°, у західних, північних та Вінницькій областях 6-11°», - зазначається у повідомленні.

В Карпатах в понеділок невеликий мокрий сніг з дощем, температура протягом доби близько 0°

У Києві сьогодні буде туманно та хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.