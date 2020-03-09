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    Сильний туман і дощі: прогноз погоди в Україні на 9 березня

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    Т<span>уман сьогодні вранці прогнозують у північних, західних та більшості центральних областей України</span> - Сильний туман і дощі: прогноз погоди в Україні на 9 березня
    Туман сьогодні вранці прогнозують у північних, західних та більшості центральних областей України

    У Києві сьогодні буде туманно та хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ

    У понеділок, 9 березня, вранці у північних, західних та більшості центральних областей України очікується туман, видимість 200-500 м. Температура вдень 12-17° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «В Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі дощі. Вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході до 9°; вдень 12-17°, у західних, північних та Вінницькій областях 6-11°», - зазначається у повідомленні.

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    В Карпатах в понеділок невеликий мокрий сніг з дощем, температура протягом доби близько 0°

    У Києві сьогодні буде туманно та хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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