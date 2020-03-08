Синоптики попередили про сильний туман в Україні 9 березня



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Оголошено жовтий рівень загрози

Туман уночі та вранці 9 березня прогнозують у північних, західних та більшості центральних областей України. Про це йдеться у попередженні Українського Гідрометцентру.

«Уночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман, видимість (становитиме) 200–500 м», – заявили в Гідрометцентрі.

Оголошено жовтий – найнижчий – рівень загрози.

Гідрометцентр прогнозує, що завтра на півночі, заході та в центрі України дощитиме. Температура повітря вдень становитиме від +6... +8 ºС на заході країни, до +13... +15 ºС у центрі.

У східних і південних областях без опадів. Температура вдень становитиме +15... +18 ºС.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі вихідні, очікується теплою – до +17, але з дощами і грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.