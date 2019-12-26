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    Новини

    Силовики проводять обшуки у Полтавській обладміністрації

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    <span>Обшуки в містобудівному департаменті Полтавсьої ОДА та в ДП &laquo;Агентство місцевих доріг Полтавської області&raquo; проходять не вперше&nbsp;</span> - Силовики проводять обшуки у Полтавській обладміністрації
    Обшуки в містобудівному департаменті Полтавсьої ОДА та в ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» проходять не вперше 

    Правоохоронців цікавить інформація щодо ремонту двох мостів

    Прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції проводять слідчі дії в приміщенні містобудівного департаменту та в ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина

    Зазначається, що правоохоронців цікавить інформація щодо ремонту двох мостів.

    Обшуки в містобудівному департаменті Полтавсьої ОДА та в ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» стають вже традиційними. Сьогодні, 26 грудня, там знову працюють правоохоронці. За нашою інформацією, прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції вилучають документацію, яка пов’язана із ремонтом двох мостів.

    Відомо, що один із об’єктів - це міст через річку Сула у Лубенському районі.

    Також нагадаємо, що сьогодні НАБУ проводить обшуки в ліквідованому Мінінформполітики«Обшуки проходять у рамках справи про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн грн на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN», - повідомив державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту, колишній держсекретар Мінінформполітики Артем Біденко

    Національна поліція України обшук прокуратура будівництво тендер Полтавщина міст
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