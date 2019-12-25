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    Події в Україні

    У Полтавській області стався вибух у житловому будинку – є загиблі

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    Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок - У Полтавській області стався вибух у житловому будинку – є загиблі
    Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок
    Фото ГУ ДСНС України у Полтавській області

    В результаті події одна людина загинула, ще одна була госпіталізована з опіками

    У Полтавській області в приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, 24 грудня о 23:12 у Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух з подальшим горінням в одноповерховому житловому будинку на вулиці Пролетарській у селі Мала Перещепина, Новосанжарського району.

    Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок.

    Пожежники врятували господаря будинку 1956 року народження, якого з опіками направили до Новосанжарської центральної районної лікарні. Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло жінки 1978 року народження.

    До гасіння залучили вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки 2-ї Державної пожежної частини і Малоперещепинської місцевої пожежної охорони. Збитки та причини події встановлюються.

    Нагадаємо, у котельні школи в Києві стався вибух.

    Як повідомлялося, в багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого постраждала одна людина.

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