НАБУ проводить обшуки в ліквідованому Мінінформполітики



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«Обшуки проходять у рамках справи про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн грн на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN

Національне бюро розслідувань проводить обшуки в ліквідованому Міністерстві інформаційної політики та державному підприємстві «Захист інформаційного простору», підпорядкованому міністерству. Про це державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту, колишній держсекретар Мінінформполітики Артем Біденко написав у соціальній мережі Facebook.

«Обшуки проходять у рамках справи про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн грн на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN», - написав він.

За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва на вимогу Служби безпеки України призначив експертизу створеного Міністерством інформаційної політики відеоролика, на якому демонструється карта України без анексованого Росією Криму.