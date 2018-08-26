  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Силовики затримали на Красній площі жінку з плакатом на підтримку Сенцова

    • Розсилка
    Плакат на підтримку Сенцова, архівне фото - Силовики затримали на Красній площі жінку з плакатом на підтримку Сенцова
    Плакат на підтримку Сенцова, архівне фото

    Затримана Анна Красовицька тримала плакат на підтримку політв’язня Олега Сенцова

    У Москві на Красній площі затримали трьох учасників акції пам’яті «Демонстрації сімох», які вийшли з плакатами на згадку про акцію 1968 року. Одна із затриманих тримала плакат на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, плакат відібрали.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Серед затриманих - політик Леонід Гозман та правозахисник Сергій Шаров-Делоне, які намагалися розгорнути плакат «За нашу і вашу свободу». Делоне - двоюрідний брат учасника «Демонстрації сімох», яка відбулася 50 років тому.

    Затримана з плакатом Сенцова Анна Красовицька є онукою учасниці «Демонстрації сімох» Наталі Горбаневської.

    Делоне, зокрема, звинуватили в порушенні правил проведення мітингу. Його згодом відпустили.

    Нагадаємо, 24 серпня Святослав Вакарчук під час концерту присвятив Сенцову пісню та закликав звільнити політв'язнів.

    «Демонстрація сімох» - це акція, що відбулась 25 серпня 1968 року. У ній взяли участь семеро радянських дисидентів, які вийшли на Красну площу Москви на знак протесту проти введення військ СРСР до Чехословаччини.

    Читайте також
    Росія Олег Сенцов акція політв’язні активісти СРСР поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ