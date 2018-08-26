Силовики затримали на Красній площі жінку з плакатом на підтримку Сенцова



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Плакат на підтримку Сенцова, архівне фото

Затримана Анна Красовицька тримала плакат на підтримку політв’язня Олега Сенцова

У Москві на Красній площі затримали трьох учасників акції пам’яті «Демонстрації сімох», які вийшли з плакатами на згадку про акцію 1968 року. Одна із затриманих тримала плакат на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, плакат відібрали.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Серед затриманих - політик Леонід Гозман та правозахисник Сергій Шаров-Делоне, які намагалися розгорнути плакат «За нашу і вашу свободу». Делоне - двоюрідний брат учасника «Демонстрації сімох», яка відбулася 50 років тому.

Затримана з плакатом Сенцова Анна Красовицька є онукою учасниці «Демонстрації сімох» Наталі Горбаневської.

Делоне, зокрема, звинуватили в порушенні правил проведення мітингу. Його згодом відпустили.

Нагадаємо, 24 серпня Святослав Вакарчук під час концерту присвятив Сенцову пісню та закликав звільнити політв'язнів.

«Демонстрація сімох» - це акція, що відбулась 25 серпня 1968 року. У ній взяли участь семеро радянських дисидентів, які вийшли на Красну площу Москви на знак протесту проти введення військ СРСР до Чехословаччини.