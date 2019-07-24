Симоненко знову оскаржує в суді заборону Комуністичної партії України



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Лідер забороненої Комуністичної партії України Петро Симоненко

Зараз суд досліджує матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Петра Симоненка і Комуністичної партії України до Міністерства юстиції з проханням скасувати заборону на діяльність партії.

Про це повідомляється на сайті суду.

Позивачі просять суд скасувати наказ Мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було визнано, що діяльність КПУ, її назва і символіка не відповідають закону про декомунізацію.

Зараз суд досліджує матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що в 2015 році Окружний адміністративний суд Києва вирішив заборонити діяльність КПУ. 15 січня 2016 року у Київському апеляційному адміністративному суді відкрили провадження за апеляційною скаргою КПУ, розгляд справи триває досі. У Міністерстві юстиції України повідомили, що поки рішення суду про заборону не вступило в силу, Компартія може продовжувати свою діяльність.

Нагадаємо, Симоненко подавав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на посаду президента України.

Проте Центральна виборча комісія відмовила йому у реєстрації.

Також суди заборонили партії Симоненка йти на вибори у Раду.