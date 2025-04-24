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24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді
фото: depositphotos.com

Сьогодні варто утриматися від шумних розваг

24 квітня відзначається Міжнародний день солідарності молоді, Всесвітній день захисту лабораторних тварин та Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру. Віряни вшановують пам’ять мученика Сави Стратилата.

Міжнародний день солідарності молоді

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді, щороку 24 квітня святкується Міжнародний день солідарності молоді (International Day of Youth Solidarity). Вперше свято було відзначено 1957 року, а дата для проведення Дня приурочена до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки 1955 року.

Цей пам’ятний день служить ще одним приводом, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

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Свято засновано Міжнародною асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах (ІнтерНІШ) 1979 року і підтримано ООН.

Спочатку воно «відзначалося» зоозахисними організаціями в низці країн, а сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти вівісекції (експериментів і дослідів над лабораторними тваринами), який підтримують активісти різних громадських і зоозахисних організацій.

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Молоде, але важливе свято, започатковане ООН 12 грудня 2018 року. Мультилатералізм – це побудова економічних відносин із використанням привілеїв у стосунках з усіма партнерами. Головною метою свята є долучити людство до мультилатералізму і мирного співіснування.

Яке сьогодні релігійне свято

24 квітня у церковному календарі – День мученика Сави Стратилата. Він походив з готського племені. Своєю хоробрістю він досяг високого чину воєводи-стратилата і служив при імператорі Авреліані. З юності Сава був християнином і старанно дотримувався заповідей Христа. Він допомагав бідним, відвідував у темницях в'язнів-християн. За чисте і добродійне життя святий отримав від Господа дар чудотворення.

Коли імператор дізнався, що святий Сава християнин, він зажадав від нього зречення. Мученик скинув військовий пояс і підтвердив, що не залишить свою віру. Його били, опаляли свічками, кинули в казан зі смолою, але мученик залишався неушкодженим. Святого Саву кинули у темницю. Опівночі під час молитви мученику з'явився Христос і осяяв мученика світлом Своєї Слави. Вранці мученик Сава переніс нові муки і був втоплений у річці у 272 році.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто підіймати з землі знайдені речі, наприклад гроші.
  • Краще не вживати алкоголь.
  • Не варто призначати угоди.
  • Варто утриматися від шумних розваг або інших активностей.

Народні прикмети

  • Дощ або холодно – така ж погода буде наступні кілька тижнів.
  • Якщо ясна і тепла погода, то буде потепління.
  • Веселка віщує зміну погоди: вечірня обіцяє гожу, а ранкова – дощову.
  • Коли хмарно й помірний вітер – заморозки малоймовірні.

Пам’ятні події 24 квітня

  • 1646 – укладено Ужгородську церковну унію.
  • 1648 – чотири полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького.
  • 1793 – Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.
  • 1846 – розпочалась американо-мексиканська війна.
  • 1877 – Росія оголосила війну Османській імперії.
  • 1915 – османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя.
  • 1920 – уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.
  • 1926 – підписано радянсько-німецький договір про дружбу та нейтралітет.
  • 1949 – у Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка.
  • 1950 – Трансйорданія перейменована на Йорданське Хашимітське Королівство.
  • 1955 – завершується Бандунгська конференція 29 «неприєднавшихся» держав, які засудили колоніалізм, расизм та холодну війну між США і СРСР.
  • 1965 – інтервенція американських військ у Домініканську республіку.
  • 1968 – Маврикій став членом ООН.
  • 1970 – Гамбія, яка в 1965 році здобула незалежність від Великої Британії, проголошена республікою.
  • 1981 – представлено перший персональний комп'ютер IBM.
  • 1986 – затонув філіппінський пором «Дона Жозефіна», 194 особи загинули.
  • 1992 – створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія).
  • 1997 – США стали 75-ю державою, котра ратифікувала міжнародний договір про заборону хімічної зброї.
  • 2004 – Віталій Кличко в бою з Коррі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC.
  • 2006 – скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома.

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Теги: Україна церква релігія свято традиції свята

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