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    Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання

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    Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання

    Наступного тижня в Україні похолодає

    Наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання.

    «8-9 вересня такого повітряного бальзаму, як зараз, не буде. Буде відчутне зниження температури повітря. Спочатку до +20...+23 градусів, а в неділю й нижче +20 градусів», - йдеться в повідомленні.

    За словами Діденко, 1-2 вересня в Україні очікується суха сонячна погода з температурою повітря +26...+32 градуси.

    Зазначимо, що перший день осені в Україні буде теплим, сонячним, подекуди спекотним. 

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