Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання



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Наступного тижня в Україні похолодає

Наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

«8-9 вересня такого повітряного бальзаму, як зараз, не буде. Буде відчутне зниження температури повітря. Спочатку до +20...+23 градусів, а в неділю й нижче +20 градусів», - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, 1-2 вересня в Україні очікується суха сонячна погода з температурою повітря +26...+32 градуси.

Зазначимо, що перший день осені в Україні буде теплим, сонячним, подекуди спекотним.